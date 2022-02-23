Москва, 23 февраля 2022, 16:29 — REGNUM Власти России дадут сильный и чувствительный ответ на санкции Соединенных Штатов, заявили 23 февраля в Министерстве иностранных дел РФ.
В МИД РФ добавили, что Москва доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб.
Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля американский президент Джо Байден заявил, что США намерены ввести санкции в отношении суверенного долга России.
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