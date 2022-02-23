Москва, , 16:29 — REGNUM Власти России дадут сильный и чувствительный ответ на санкции Соединенных Штатов, заявили 23 февраля в Министерстве иностранных дел РФ.

Здание МИД РФ Sergey Korovkin 84

«Сомнений быть не должно — на санкции будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны», — говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ добавили, что Москва доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб.

«И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твёрдо отстаивать свои интересы», — подчеркнули в МИД.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля американский президент Джо Байден заявил, что США намерены ввести санкции в отношении суверенного долга России.

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