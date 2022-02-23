Новосибирск, 23 февраля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. На проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в бюджете Новосибирской области заложено около 300 млн рублей. Об этом сообщил министр спорта региона Сергей Ахапов.

Правительство Новосибирской области Арт-объект, посвящённый старту заявочной кампании для волонтеров МЧМ-2023 в Новосибирске

«Основную долю расходов обеспечивает регион — начиная от зимней и летней одежды для волонтёров и заканчивая церемонией открытия и закрытия соревнований, — рассказал Ахапов «Ъ-Сибирь». — В бюджете региона в целом на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею (организацию, работу волонтёров, логистику, церемонии, встречу спортсменов и их размещение) заложено около 300 млн рублей».

Он также отметил, что на МЧМ-2023 в регион должны прибыть десять команд-участниц, но окончательный список будет сформирован позже.