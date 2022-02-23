Москва, , 16:17 — REGNUM Развитию межпарламентских отношений между Россией и Кубой будут посвящены встречи спикера Госдумы Вячеслава Володина в Гаване.

Вячеслав Володин Duma.gov.ru

«Нам необходимо развивать отношения, помогать друг другу. Этому будут посвящены сегодняшние встречи», — отметил Володин в телеграм-канале.

Он отметил, что против России санкции действуют восемь лет, блокада Кубы продолжается более 60 лет.

«В свое время сильно помогал Советский Союз. После его распада Куба осталась один на один с вызовами и проблемами. От США ее отделяют 180 километров. Кубинцам непросто сохранять суверенитет и независимость», — добавил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, начался визит спикера Госдумы Володина на Кубу, потом — в Никарагуа. В Гаване и Манагуа запланированы встречи в парламентах и с руководством стран, в частности с председателем Национальной ассамблеи народной власти и Госсовета Кубы Эстебаном Ласо Эрнандесом и председателем Национальной ассамблеи Никарагуа Густаво Поррасом Кортесом.

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