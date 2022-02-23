Рига, 23 февраля, 2022, 16:17 — ИА Регнум. В последние месяцы на опасный уровень вышла пропагандистская война НАТО с Россией, и главной ее темой стала истерия по поводу надуманных военных угроз. Об этом говорится в заявлении партии «Русский союз Латвии».

Ольга Шклярова ИА REGNUM Латвия

«Мы с сожалением отмечаем, что и латвийские власти с энтузиазмом включились в эту «войну нервов», — отмечается в документе.

В партии уверены, что подобное поведение недопустимо, а небольшое латвийское государство, соседствующее с Россией, должно стремиться к примирению сторон, а не пытаться искусственно накалить и без того непростую обстановку.

«Неприемлемой мы считаем инициативу министра обороны Латвии Артиса Пабрикса, который пользуясь истерией, предложил увеличить военные расходы страны до 2,5% от ВВП. Это безответственное и непозволительное расходование средств в условиях рекордного дефицита бюджета и растущего внешнего долга», — подчеркивается в обращении.

«Русский союз Латвии» напомнил, что средний уровень военных расходов в странах ЕС составляет 1,5% от ВВП. В таких странах, как Германия, Нидерланды, Бельгия, Дания и Испания — от 1,1 до 1,4% ВВП. Самый низкий военный бюджет в Ирландии — 0,3%, на Мальте — 0,6%, в Австрии и Люксембурге — 0,8% от ВВП.

В то время, как Латвия находится в тройке «лидеров» с самым высоким военным бюджетом среди всех стран ЕС, наряду с Грецией и Эстонией.

Поэтому партия выступила с инициативой: «Мы призываем правительство Латвии остановить бессмысленные траты и снизить бюджет на военные расходы, как минимум, до средних по ЕС 1,5% от ВВП, а освободившиеся средства направить на помощь жителям страны, пострадавших от кризиса, вызванного пандемией».

«Нет — военному психозу! Да — взвешенным решениям, способствующим миру!», — так завершается политическое заявление партии.