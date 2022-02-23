Химки, Московская область, 23 февраля, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Новым главным тренером подмосковного футбольного клуба «Химки» стал Сергей Юран. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба команды из Химок.

Алексей Колчин ИА REGNUM Сергей Юран

«Новым главным тренером «Химок» назначен Сергей Юран», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также уточняется, что в настоящее время специалист подписал соглашение с командой и уже присоединился к ней на сборах в Турции.

Отметим, Сергей Юран уже занимал пост главного наставника «Химок». В 2008 году команда под его руководством смогла сохранить место в Российской Премьер-лиге, после чего специалист покинул ее по окончании срока действия контракта. В январе 2020 года он снова занял этот пост и тогда клуб вышел финал Кубка России, проиграв в нем санкт-петербургскому «Зениту», после чего специалист вновь покинул команду.