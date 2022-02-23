Канберра, , 17:06 — REGNUM 23 февраля Австралия официально ввела экономические санкции против России за «нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины» после признания Кремлем частей соседней страны в качестве суверенных государств. Как написала газета The Guardian, политические партии в Австралии поддержали решение премьер-министра страны Скотта Моррисона ввести санкции против России.

Лидер Лейбористской партии Австралии Энтони Альбаниз Orderinchaos

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

Персональные санкции были введены против восьми человек. Как пишут журналисты, речь идет о членах Совета безопасности России, которые на камеры советовали Владимиру Путина признать районы под контролем ополченцев. Моррисон не стал уточнять, о каких конкретно лицах идет речь.

Под австралийские санкции также попали «Промсвязьбанк», «Индустриальный Сберегательный банк», Акционерное общество Черноморский Банк Развития и Реконструкции, Генбанк и общество «Акционерный Банк Россия».

Лидер оппозиции Энтони Альбаниз полностью поддержал правительство.

«Агрессор здесь — Владимир Путин», — заявил политик на пресс-конференции.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля Россия официально признала суверенитет ДНР и ЛНР. Президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.