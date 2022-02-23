Москва, , 16:15 — REGNUM Более 25 авиарейсов отменено и задержано в воздушных гаванях Москвы. Об этом 23 февраля свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Самолет manolofranco

Так, по состоянию на 16:08 мск в аэропорту «Домодедово» задержано четыре рейса, еще один отменен; в аэропорту «Внуково» задержано пять авиарейсов, еще один отменен; в аэропорту «Шереметьево» задержано шесть рейсов, еще 10 отменено.

Причины задержки и отмены авиарейсов в столичных воздушных гаванях не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее рейс AirAsia был вынужден совершить аварийную посадку по пути из Куала-Лумпура в Тавау после того, как на борту самолета обнаружили змею.