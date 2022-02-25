25 февраля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 10:19 — REGNUM В Севастополе в честь Дня защитника Отечества прошло торжественное возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов.

Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Почтить память погибших воинов собрались представители власти во главе с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым, ветераны и общественные деятели. Губернатор поздравил севастопольцев с праздником и отметил, что знаменитый призыв русского вице-адмирала Владимира Корнилова «Отстаивайте же Севастополь!» 23 февраля 2014 года объединил на площади Нахимова настоящих патриотов и подарил надежду на исполнение главной севастопольской мечты — вернуться в родную гавань.

«Пусть решимость и верность идеалам, которые вы подарили миру в 2014 году, всегда служат примером и дарят процветание нашей Родине — России!» — сказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

Возложение цветов к мемориалу героической обороны Севастополя 1941−1942 годов Александр Полегенько © ИА REGNUM

После завершения торжественной церемонии первые лица города посетили открытую выставку фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий», организованную на площади Нахимова.

Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Выставка фотографий и документов «Русская весна. Хроники событий» на площади Нахимова в Севастополе Александр Полегенько © ИА REGNUM

Кроме того, празднование Дня защитника Отечества прошло в парке «Патриот». На территории кластера «Центральный» прошли экскурсии по экспозициям современной боевой техники, аллее Героев и опорному пункту обороны Севастополя.

Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления по рукопашному бою. Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Показательные выступления по рукопашному бою. Празднование Дня защитника Отечества в парке «Патриот», Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военная техника в парке «Патриот». Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военная техника в парке «Патриот». Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военная техника в парке «Патриот». Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военная техника в парке «Патриот». Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военная техника в парке «Патриот». Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военная техника в парке «Патриот». Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военная техника в парке «Патриот». Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Военная техника в парке «Патриот». Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Военная техника в парке «Патриот». Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM