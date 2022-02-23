Таллин, , 16:10 — REGNUM Главным в решении Евросоюза ударить всеми силами по России при помощи жестких санкций является обеспечение единой позиции стран союза и готовность Германии пойти на жертвы ради такой цели. Об этом заявил депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон в интервью гостелевидению ETV.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия признаёт ДНР и ЛНР. Реакция и комментарии – трансляция»

«27 государствам-членам ЕС (ошибка: в ЕС входят 28 государств — прим. ИА REGNUM) иногда сложно договориться о совместных шагах, и россияне разыграли эту карту, надеясь, что что-то обязательно произойдет, но не очень разрушительное, не хуже, чем было в 2014 году после аннексии Крыма», — заметил европарламентарий.

По его словам, причиной в непростом утверждении единых санкций ЕС является понимание, что санкции нанесут и ответный удар: «Причина в том, что если ЕС вводит санкции, то они не могут быть во вред одной стороне, а обеим сторонам. Вопрос в политическом соглашении заключается в том, как далеко Германия готова зайти».

Мадисон признал, что Германия «весит» достаточно много в общеевропейской политике: «Если Германия сочтет, что эти санкции слишком суровы для нее, и не согласится, то придется признать, что политика санкций, по сути, потерпела неудачу».

Сегодня нет большой уверенности в том, как далеко Германия готова зайти в поддержке антироссийских санкций, добавил Мэдисон.

Россия смогла перестроить свою экономику, провести реформы, чтобы выйти из-под санкций, признал депутат Европарламента. «Именно поэтому мы знаем, что мягкие санкции заведомо неэффективны, они должны быть жестче, а значит, мы сами должны быть готовы из-за этого пострадать», — заключил Яак Мэдисон.