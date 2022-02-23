Москва, 23 февраля, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Словами о пересмотре выдачи лицензии на работу российского телеканала RT премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался в регулировании СМИ правительством, а не медиарегуляторами. Об этом 23 февраля заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«То есть все-таки британское правительство регулирует деятельность СМИ, а не медиарегулятор, в чем нас пытались убедить столько лет. Спасибо за признание. Это бесценно», — написала Захарова в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британское правительство обратилось к медиарегулятору Ofcom с просьбой пересмотреть решение о выдаче лицензии на вещание телеканалу RT.