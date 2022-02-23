Лондон, , 16:03 — REGNUM Основатель рок-группы Procol Harum Гэри Брукер умер в возрасте 76 лет. Об этом 23 февраля сообщается на сайте коллектива Procol Harum.

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Представители Procol Harum сообщают, что музыкант умер ещё 19 февраля. В последнее время он проходил лечение от рака.

В возрасте 14 лет Гэри Брукер уже основал свою первую музыкальную группу The Paramounts. В 1964 году этот коллектив подписал контракт со звукозаписывающей компанией EMI Records, однако вскоре группа распалась.

В 1966 году Брукер создал новую группу Procol Harum. В следующем году группа выпустила свою самую известную песню — A Whiter Shade of Pale. В 2009 году радиостанции Великобритании признали эту композицию самой популярной песней за последние 75 лет.

Гэри Брукер также гастролировал с Эриком Клэптоном и Ринго Старром, играл с Полом Маккартни, Биллом Вайманом, Джорджем Харрисоном и другими известными британскими музыкантами. В июне 2003 года Брукер был награждён орденом Британской империи за благотворительную деятельность.