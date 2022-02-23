Донецк, 23 февраля, 2022, 15:57 — ИА Регнум. В настоящее время на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) нет российских войск. Об этом 23 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на совместной пресс-конференции с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

Andrew Butko Денис Пушилин

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«На данный момент российские войска здесь не находятся», — сказал он.

При этом глава ДНР отметил, что он допускает в будущем нахождение в республике российских войск и уточнил, что когда и где они могут появиться в ДНР станет ясно по развитию ситуации и тому, как на нее будет реагировать Киев.

«Если это будет полномасштабное наступление, (будут использованы) ресурсы, которые у нас есть — их достаточно много. Мы в первую очередь обязаны рассчитывать на себя. Именно поэтому происходит мобилизационная деятельность, которую мы сегодня упомянули», — добавил Пушилин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что ДНР готова использовать любой шанс на мир, если таковой существует.