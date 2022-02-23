Новосибирск, , 15:49 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 февраля, за сутки было зарегистрировано 6931 обращение из-за ОРВИ. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

ОРВИ Ptzgovorit.ru

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Отметим, что по данным на 22 февраля за сутки из-за ОРВИ было зарегистрировано 1536 обращений.

При этом в регионе уже зарегистрировано 196 777 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 27 187 детей; 86 628 человек выздоровели; умерли 4915 пациентов.