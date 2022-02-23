Донецк, 23 февраля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Донецкая Народная Республика (ДНР) готова использовать любой шанс на мир, если таковой существует. Об этом 23 февраля заявил глава ДНР Денис Пушилин на совместной пресс-конференции с секретарем генсовета партии «Единая Россия» Андреем Турчаком.

Dnr-news.com Денис Пушилин

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Как отметил Пушилин, республики Донбасса ценят мир как никто другой, так как им известно, что такое война.

«Те мобилизационные мероприятия, которые сейчас проводятся, они во имя мира, во имя того, чтобы противник увидел, с чем ему придется столкнуться и просто не перейдет ту грань. Любой шанс на мир мы используем, вопрос только, есть ли такай шанс», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что эвакуация персонала была начата во всех дипломатических представительствах России на Украине.