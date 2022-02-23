Нижний Новгород, 23 февраля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Эвакуированных в Нижегородскую область беженцев из Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики обязали пройти двухнедельный карантин по коронавирусу, передаёт «Newroom24».

Дарья Драй ИА REGNUM COVID-19

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В региональном минздраве уточнили, что им придётся находится на изоляции в пунктах временного размещения.

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Также стало известно о том, что всем беженцам предстоит пройти ПЦР-тестирование на COVID-19, и тех из них, чьи анализы окажутся положительными, направят в больницы.

В правительстве Нижегородской области уверяют, что региональные медицинские учреждения имеют достаточное количество койко-мест для госпитализации не только местных жителей, но и беженцев из ДНР и ЛНР, заболевших коронавирусом.

ИА REGNUM напоминает, что в ночь на 22 февраля 2022 года в Нижний Новгород прибыл первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Планируется, что в Нижегородской области разместят около двух тысяч человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской Народных Республик.

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