Новосибирск, , 15:44 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 23 февраля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 3828 пациентов, в том числе 151 ребёнок. Днём ранее — 3723 пациента, в том числе 145 детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки в регионе был выявлен 4841 случай заражения коронавирусом. За это же время 784 человека выздоровели, 14 пациентов скончались. В реанимации находятся 315 человек, на ИВЛ — 40 пациентов.

Всего в регионе было зарегистрировано 196 777 случаев заражения коронавирусом (в том числе у 27 187 детей); 86 628 человек выздоровели; умерли 4915 пациентов.