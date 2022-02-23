Москва, , 15:42 — REGNUM Цены на российском автомобильном рынке продолжат расти в 2022 году в условиях политической напряжённости и давления на рубль. Об этом 23 февраля сообщили автодилеры и эксперты, опрошенные РБК.

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Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский отметил, что нельзя давать точные прогнозы в условиях политической турбулентности. Он добавил, что с 1 апреля цены на рынке будут скорректированы с учётом изменения стоимости рубля. Ольховский предположил, что динамика повышения стоимости автомобилей сохранится на протяжении всего 2022 года.

«При этом мой прогноз изменения цены на автомобили в районе плюс 20% пока сохраняется», — подытожил эксперт.

Директор по маркетингу АГ «Авилон» Андрей Каменский отметил, что в настоящее время в России сохраняется стабильный спрос на автомобили. Он добавил, что на рынке остаётся проблема дефицита комплектующих и самих автомобилей, поэтому не стоит откладывать запланированную покупку авто на долгий срок.

Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев рассказал, что в последние месяцы наблюдается сокращение трафика в автосалонах. Он порекомендовал покупать автомобиль только в случае необходимости и не рассматривать его как инвестиционный товар.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале директор автосалона Алексей Голубятников заявил, что новые автомобили в России в 2021 году подорожали примерно на 20%.

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