Кемерово, , 15:37 — REGNUM В Мариинске в полицию обратилась 52-летняя акушер одного из медицинских учреждений. Она рассказала, что неизвестные обманом похитили у неё более 3,7 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Обдумывание мошенничества Цитата из к/ф «Золотой телёнок». Реж. Михаил Швейцер. 1968. СССР

Как выяснилось, ей позвонил неизвестный и представился менеджером брокерской компании. Он предложил заработать, не выходя из дома. Для этого женщина установила на смартфон несколько приложений якобы для приобретения акций крупных компаний и заработка на их дальнейшей продаже. На следующий день женщине позвонил другой псевдоброкер, который сказал ей перечислить деньги для приобретения стартового пакета акций. Он отметил, что будто регулярно пополняя брокерский счет, можно многократно увеличить прибыль. Горожанка на протяжении двух месяцев переводила деньги, перечислив в общей сложности более 3,7 млн рублей. Когда она попробовала вывести прибыль на свою карту, «брокеры» перестали отвечать.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».