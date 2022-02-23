Вашингтон, , 15:28 — REGNUM По мнению бывшего госсекретаря США Майкла Помпео, нынешний американский президент Джо Байден своим действиями способствовал возникновению нынешнего кризиса на Украине. Такое мнение экс-госсекретарь высказал в беседе с телеканалом Fox News.

Майкл Помпео Иван Шилов © ИА REGNUM

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«(Байден) мог бы остановить строительство «Северного потока-2» месяцами ранее, мог бы ввести реальные санкции… Я думаю, (президент России) Владимир Путин, наблюдая за введенными против тех двух частей Украины санкциями, (имеются ввиду Донецкая и Луганская Народные Республики) воспринял это как зеленый свет», — сказал он.

При этом Помпео выступил с утверждением, что при администрации бывшего президента США Дональда Трампа Россия «не осмелилась» осуществлять «вторжение» на Украину.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал решение Кремля признать суверенитет ДНР и ЛНР «очень разумным» и «гениальным».