Бишкек, 23 февраля, 2022, 15:19 — ИА Регнум. Парламент Киргизии вынес на общественное обсуждение законопроект, предлагающий привлекать к ответственности школьников и их родителей за оскорбление, нецензурную брань, непристойное поведение, оскорбительные приставания и демонстрации неприличных жестов в адрес учителей.

Наказание в классе

По словам авторов инициативы, в последнее время в республике всё чаще происходят случаи проявления неуважительного отношения к педагогическим работникам со стороны учащихся школ, что свидетельствует о ненадлежащем исполнении их родителями обязанностей по воспитанию.

«Удивляться таким вопиющим и уже ставшими регулярными случаям не стоит. Дети лишь зеркалят поведение и отношение родителей к учителям. Кроме того, чуть ли не нормой стало явление, когда заявление одного родителя, адресованное в адрес местной администрации или министерства образования — повод для увольнения учителя», — говорится в справке-обосновании к законопроекту.

В парламенте отмечают, что в последнее десятилетие родительское сообщество показывает просто невиданный размах ненависти к системе образования и педагогам. В итоге учителям приходится защищаться не только от школьников, но и от их родителей.

«Учитель в наши дни стал настолько бесправен и беспомощен, что у многих просто чешутся руки и языки пустить в дело свое право сильного — более двух третей учителей подвергались травле или прямому насилию от учеников. В результате уход педагога из профессии и его профессиональное выгорание стали массовыми явлениями», — констатируют авторы законопроекта.

Поэтому предлагается за оскорбление учителей, в том числе через СМИ или интернет, штрафовать родителей школьников на сумму от 2 тысяч до 3 тысяч сомов (от 1,8 тысячи до 2,7 тысячи рублей), а за повторное правонарушение — на сумму от 4 тысяч до 5 тысяч сомов (от 3,6 тысячи до 4,5 тысячи рублей), либо арестовывать на срок от трёх до пяти суток.