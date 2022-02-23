Бишкек, , 15:09 — REGNUM Руководство Министерства экономики и центра государственно-частного партнерства Киргизии заключили соглашение с иностранными фирмами «Elbet d.o.o.» и «Axel Capital» на проведение лотерей в республике. Об этом сообщает пресс-служба экономического ведомства.

Лотерея Fishki.net

Читайте также: Президент Киргизии поддержал открытие казино

В Минэкономики утверждают, что компании «Elbet d.o.o.» и «Axel Capital» имеют большой международный опыт в разработке, внедрении, адаптации, интеграции, запуске и технической поддержке программного обеспечения для проведения лотерей.

«Проект рассчитан на 10 лет с возможностью продления. Реализация начнется ориентировочно через полгода, а до этого инвесторы проведут подготовительную работу по установке оборудования и обучению персонала. Техническую часть вопроса берет на себя государство», — сказал директор центра ГЧП Санжарбек Болотов.

Читайте также: Парламент Киргизии поддержал законопроект об открытии казино на Иссык-Куле