Йошкар-Ола, , 15:08 — REGNUM В Марий Эл создана рабочая группа по организации работы с вынужденными переселенцами с территорий Луганской и Донецкой народных республик. Соответствующее постановление правительства региона подписал глава Марий Эл Александр Евстифеев.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Группа будет заниматься решением вопросом приема, учета, регистрации, размещения и социально-бытового обеспечения прибывающих в республики эвакуированных граждан.

Также будет координировать действия ответственных ведомств по медицинскому сопровождению жителей Донбасса в пунктах временного размещения, направлению детей в детские сады и школы, организации трудоустройства прибывающих.

Возглавил рабочую группу зампред правительства республики Степан Воронцов, его заместителем назначена Ольга Федорова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евстифеев выразил готовность в случае необходимости принять в регионе эвакуированных жителей ЛНР и ДНР. Также он заверил, что гражданам будет оказана вся необходимая помощь.