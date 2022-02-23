Жирона, Испания, 23 февраля, 2022, 15:07 — ИА Регнум. Артисты Росгосцирка завоевали несколько высших наград на одном из самых престижных цирковых фестивалей мира «Золотой слон». 23 февраля об этом сообщает пресс-служба Росгосцирка.

Юрий Пименов. На арене цирка. Гимнасты. 1950-е

Международный фестиваль циркового искусства «Золотой слон» в 2022 году проходил в испанском городе Жирона с 17 по 22 февраля. Российские артисты одержали победу в двух категориях.

Гимнасты на ремнях Дмитрий Ефремкин и Елена Мизенина получили высшую награду за номер «Анна» по мотивам романа Льва Толстого. Также этот номер удостоен награды «Приз зрительских симпатий».

Воздушные гимнасты Московского цирка Никулина Егор и Лючия Сухоруковы также получили высшую награду циркового форума. Серебряные награды завоевали акробаты на батуте под руководством Николая Грушина за номер «Венецианский карнавал», воздушные гимнасты под руководством Владислава Дулича с номером «Коронации» и артисты номера «Белый полёт» под руководством Карена Еганяна.

«Это говорит о высочайшем уровне отечественной цирковой школы, о том, что российский цирк востребован в мире. Я испытываю огромную гордость за наших артистов», — прокомментировал генеральный директор Росгосцирка Сергей Беляков.

2022 год стал юбилейным для фестиваля «Золотой слон». Международный цирковой форум прошёл уже в 10-й раз.