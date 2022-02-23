Анкара, 23 февраля, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Выбор в пользу России или Украины не может быль сделан Турцией. Об этом 22 февраля заявил журналистам турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на борту самолета по возвращении из Сенегала, его слова приводит агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

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«Турция не может делать выбор в пользу России или Украины», — сказал он.

Также Эрдоган уточнил, что Анкара собирается предпринимать такие шаги по разрядке ситуации, который могут решить этот вопрос без ущерба российско-турецким и турецко-украинским связям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после саммита Североатлантического альянса (НАТО) по ситуации вокруг Украины он хочет провести переговоры с президентом РоссииВладимиром Путиным.