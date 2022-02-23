Миасс, Челябинская область, 23 февраля, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В Миассе Челябинской области ранее судимый юноша познакомился с девушкой и обокрал её. Об этом сообщает пресс-служба областного главка МВД.

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Молодые люди познакомились в социальной сети. В ходе общения они договорились встретиться на съёмной квартире. А после встречи гражданин ушёл и гражданка обнаружила, что у неё пропали ноутбук, мобильный телефон и деньги.

Подозреваемым оказался житель Копейска, ранее уже судимый за кражу. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.