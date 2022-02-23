Анкара, , 14:44 — REGNUM После саммита Североатлантического альянса (НАТО) по ситуации вокруг Украины президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган хочет провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом турецкий лидер заявил журналистам на борту самолета по возвращении из Сенегала, его слова приводит агентство Anadolu.

Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

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По словам Эрдогана, саммит глав стран — участниц альянса по ситуации вокруг Украины может стать для них уточняющим в этом вопросе.

«Было бы гораздо лучше провести эти переговоры (с президентом РФ) после этого», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что решение России признать независимость Донецкой и Луганской Народных Республик обсуждалось в ходе телефонного разговора президентов Украины и Турции Владимира Зеленского и Реджепа Тайипа Эрдогана.