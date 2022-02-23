Таллин, 23 февраля, 2022, 14:40 — ИА Регнум. К 22 февраля местные самоуправления Эстонии выплатили населению почти 7 млн евро в виде компенсации счетов за коммунальные услуги. Об этом сообщила пресс-служба министерства финансов страны.

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Это означает, что финансовую помощь получили уже порядка 47 000 семей, всего такую помощь должны получить 69 000 семей.

Средний размер выплаченной компенсации на семью составлял 150 евро. 87% пособий пошло на возмещение расходов на электроэнергию, 9% на газ, 4% — на центральное отопление.

Возмещение затрат на электроэнергию получает семья, доходы которой ниже медианного уровня. Это рассчитывается как 1 126 евро в месяц на одного взрослого, 563 евро на каждого следующего человека в возрасте 14 лет и старше и 338 евро на детей 13 лет и младше.

Возмещению подлежит 80% роста цен на электроэнергию, газ и центральное теплоснабжение в период с сентября (задним числом) 2021 года по март 2022 года. Верхний предел пособия на покрытие расходов по всем видам энергии составляет 500 в месяц, а нижний — 10 евро на одно ходатайство.