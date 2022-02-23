Москва, , 14:40 — REGNUM Решение властей США об отказе от сотрудничества с Россией в космосе может привести к преждевременному сворачиванию совместных работ на Международной космической станции. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в социальной сети Facebook.

Дмитрий Рогозин Иван Шилов © ИА REGNUM

Один из пользователей социальной сети попросил Рогозина прокомментировать перспективы взаимоотношений Роскосмоса с американским космическим агентством NASA, включая программу перекрёстных полётов. Эта программа предусматривает обмен местами на российским и американских пилотируемых кораблях, использующихся для полётов к МКС.

Рогозин напомнил, что предложение об организации перекрёстных полётов исходило от NASA. Он добавил, что в России поддержали эту идею с целью повышения безопасности космической станции. Глава Роскосмоса признал, что администрация США может «устроить погром» в отношениях с Россией не только на Земле, но и в космосе.

«Но США надо остановиться и не разрушать наше космическое сотрудничество. Иначе это приведет к преждевременному сворачиванию совместных работ на МКС и другим драматическим последствиям», — объяснил Рогозин.

21 февраля 2022 года президент России Владимир Путин утвердил решение о признании независимости и суверенитета Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Президент США Джозеф Байден назвал это решение «вторжением на Украину», анонсировав ужесточение антироссийских санкций.