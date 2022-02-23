Ижевск, 23 февраля, 2022, 14:38 — ИА Регнум. В деревне Байтеряково Алнашского района Удмуртии 28 февраля состоится открытие Года культурной столицы финно-угорского мира. Об этом сообщает пресс-служба Дома дружбы народов республики.

Пресс-служба Дома дружбы народов Удмуртии Приглашение на открытие Года культурной столицы финно-угорского мира

В мероприятии примут участие представители финно-угорских народов республики, выступят творческие коллективы. В частности, пройдет концерт Шаманского оркестра от Творческого объединения «ИЖКАР», гости праздника смогут принять участие в обряде завязывния полотенец на Небесном Столбе благодарения. Небесный столб благодарения — ЙЫБЫРТТОН ИН ЮБО — на целый станет арт-объектом в культурной столице.

Также в рамках открытия будут работать выставка изделий «Алнашского дома ремесел», сувенирная лавка «Синпель сэрег», где каждый желающий сможет приобрести памятный подарок, ярмарка удмуртского меда «Чечым сэрег», интерактивный мастер-класс по изготовлению эмблемы культурной столицы «Чеберай азбар».

Все желающие могут принять участие в открытии года культурной столицы финно-угорского мира в деревне Байтеряково по улице Молодежной, 31.

Как сообщало ИА REGNUM, деревня Байтеряково получила титул культурной столицы финно-угорского мира по итогам конкурса, который проводился в рамках Всемирного конгресса финно-угорских народов в Тарту (Эстония). Ранее центрами финно-угорского мира становились удмуртская деревня Быги, эстонская деревня Обиница, деревня Искасентдьёрд в Венгрии, деревня Вокнаволок в Карелии, деревня Шоруньжа в Марий Эл, а также башкирская деревня Мишкино.

Читайте также: Культурной столицей финно-угорского мира объявлена деревня в Удмуртии