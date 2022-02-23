Калуга, , 14:40 — REGNUM На территории Калужской области жителей ДНР и ЛНР, вынужденно покинувших свои дома, готовы принять в пяти пунктах временного размещения. При необходимости их число будет увеличено. Об этом 23 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Эвакуация жителей ДНР Официальный сайт ДНР

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Для перевозки людей подготовлено 30 автобусов. Определены группы волонтеров для работы в пунктах временного размещения. Организована доставка в пункты временного размещения предметов первой необходимости. Учреждениями социального обслуживания семьи и детей, подведомственными министерству труда и социальной защиты области, для прибывающих будет организована социально-психологическая, социально-педагогическая помощь и реабилитация детей-инвалидов. Помощь также готовы оказать некоммерческие организации. Готовы к приему людей, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР, медицинские учреждения и образовательные организации.

24 регионов России уже направили гуманитарную помощь для переселенцев из ДНР и ЛНР в Ростовскую область. В числе первых, кто сформировал груз для «Колонны добра», была и Калужская область.

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