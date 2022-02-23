Рига, , 14:36 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин мастерски проводит «политику стратегической двойственности», маскируя реальные намерения и оставляя в недоумении международных наблюдателей. Так оценил последние действия российского руководства по признанию народных республик Донбасса латвийский политолог, директор Института внешней политики, профессор Рижского университета Андрис Спрудс.

Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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По сообщению латвийского портала, rus.lsm.lv, Спрудс считает, что Путин намеренно принимает такие решения, которые Запад не может трактовать однозначно и которые оставляют ему поле для маневров.

«С одной стороны, мы можем сказать «да, мы избежали потенциальной большой войны, сейчас мы получили локализацию конфликта в одном месте». Но трудно понять, что за этим последует. Это часть игры Путина — все время заставлять гадать, что будет дальше», — отметил известный политолог.

По его словам, нынешняя ситуация для Украины, безусловно, нехороша, но могло быть хуже. Наихудший вариант — колонны российских войск наступают на Киев и страна оказывается полностью оккупирована более крупным соседом. И с этой точки зрения, конечно, лучше, когда конфликт «собран» и «заморожен» в одном месте, считает Спрудс.

Однако, добавил он, новая ситуация содержит новые риски: на линии соприкосновения теперь напротив украинской армии будут стоять не сепаратисты, а российские военные.

Поэтому любой выстрел, произведенный по неосторожности или срежессированный, может привести уже к полноценному международному конфликту с участием регулярных армий, опасается Андрис Спрудс.