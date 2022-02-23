Таллин, , 14:30 — REGNUM Родители воспитанников детского сада Nurmepesa в волости Камбья (южная Эстония) недовольны новыми педагогами, так как те якобы не владеют эстонским языком в достаточной степени, что привело к русификации речи детей.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом сообщило эстонское региональное издание Tartu Postimees со ссылкой на мать одного из детей. По ее мнению, доказательством такого мнения служит то, что в речи ребенка появились русские слова.

«Дети используют такие слова и выражения как «раз-два» и «бабушка» и начали говорить дома с акцентом», — пожаловалась женщина.

По ее мнению, руководство детского сада не желает признавать проблему и к словам родителей не прислушивается. В свою очередь, директор Марис Пярт заявила, что все решения согласуются с волостью и закон не нарушается.

Дело не в компетентности воспитателей, а наличии в группе русскоязычных детей. Поэтому она считает естественным, что воспитанники начинают повторять друг за другом новые слова.