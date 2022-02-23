Таллин, 23 февраля, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Родители воспитанников детского сада Nurmepesa в волости Камбья (южная Эстония) недовольны новыми педагогами, так как те якобы не владеют эстонским языком в достаточной степени, что привело к русификации речи детей.

Иван Шилов ИА REGNUM Эстония

Об этом сообщило эстонское региональное издание Tartu Postimees со ссылкой на мать одного из детей. По ее мнению, доказательством такого мнения служит то, что в речи ребенка появились русские слова.

«Дети используют такие слова и выражения как «раз-два» и «бабушка» и начали говорить дома с акцентом», — пожаловалась женщина.

По ее мнению, руководство детского сада не желает признавать проблему и к словам родителей не прислушивается. В свою очередь, директор Марис Пярт заявила, что все решения согласуются с волостью и закон не нарушается.

Дело не в компетентности воспитателей, а наличии в группе русскоязычных детей. Поэтому она считает естественным, что воспитанники начинают повторять друг за другом новые слова.