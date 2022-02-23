Луганск, 23 февраля, 2022, 14:28 — ИА Регнум. В данный момент количество обстрелов украинскими силовиками территории Луганской Народной Республики выросло почти в два раза. Об этом 23 февраля заявил журналистам официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

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По словам Филипоненко, в настоящее время ситуация на линии соприкосновения сторон в Донбассе остаётся критической.

«Количество обстрелов со стороны киевских агрессоров увеличились почти в двое. При этом активно применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение», — сказал он.

Также официальный представитель НМ ЛНР уточнил, что за сутки было зафиксировано 114 нарушений огня со стороны украинских боевиков, в результате чего под обстрел попали 29 населенных пунктов на территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля министерство иностранных дел Аргентины опубликовало заявление, в котором выразило обеспокоенность развитием ситуации, возникшей на Украине.