Таллин, 23 февраля, 2022, 14:27 — ИА Регнум. В среду, 23 февраля, в Таллине пройдет генеральная репетиция парада Сил обороны Эстонии, в которой примут участие подразделения женского ополчения «Женская оборона дома» (Naiskodukaitse). Об этом сообщила пресс-служба организации, насчитывающей порядка 2 700 членов.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

Представительницы ополчения пригласили посмотреть на основной военный парад 24 февраля всех желающих. «Мы готовы на все 100%. Собираемся всех порадовать. Приходите смотреть на парад, мы очень вас ждем», — рассказала участница таллиннского округа Naiskodukaitse Алина Ковалева.

Представительница раплаского округа организации Майре-Ану-Лийс Ойдсалу добавила, что для нее участие в параде — это большая честь: «Я уже третий раз буду в нем участвовать».

В торжественном военном параде на площади Свободы в Таллине 24 февраля 2022 года примут участие более 700 военных и ополченцев и 21 единица техники.

Силы обороны Эстонии напоминают, что желающие посмотреть на парад воочию должны следовать установленным в Эстонии ограничениям по борьбе с распространением коронавируса: рекомендуется держать дистанцию по отношению к другим людям и носить медицинскую маску.