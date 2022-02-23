Тюмень, 23 февраля, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Тюмени 23 февраля парашютист задел фонарный столб и ограждение набережной реки Тура. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Цитата из х/ф «Аэроград». Реж. Александр Довженко. 1935. СССР Парашютист

Инцидент произошёл во время показательных полётов ко Дню защитника Отечества. Мужчина 1968 года рождения получил повреждения ноги и был доставлен в областную больницу.

По факту ЧП проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.