26 февраля 2022 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев допускает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией.

Мирослава Романенко, , 19:25 — REGNUM Киев допускает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией, заявил 22 февраля президент Украины Владимир Зеленский.

Тупик Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пришел запрос на разрыв дипломатических отношений между Украиной и Россией. Сразу после пресс-конференции будем рассматривать этот вопрос», — сказал он.

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Новость обсудили в украинских телеграм-каналах VESTI, а также в телеграм-канале украинской журналистки Ангелины Пичик. А также заявление Зеленского обсудили в социальной сети Facebook на странице информационного агентства 112.ua.

«Ну наконец-то! А транзит газа тоже остановите? Ведь это преступление — помогать агрессору продавать его товар!» — написал Scarlett.

«Зеля сам своей политикой, как и Порох, вытолкали Крым и Донбасс из Украины!» — добавила Наталья.

«А сериальчики свои тоже продавать перестанет? Или через посредников деньги не пахнут, а?..» — задался вопросом July Bell.

«Опомнились спустя 8 лет», — с сарказмом отметила Ekaterina.

«Разорвите договор на транзит газа!» — призвал Дмитрий Л.

«И прекратить транзит газа с «молекулами автократии». А заодно и весь прочий товарооборот. Европа поможет, наконец! Квоты для фермеров снимут (нет)», — пишет Pavel P.

Газоизмерительная станция «Суджа» на российско-украинской границе Gazprom.ru

«А как украинцы на работу в РФ будут ездить?» — задумался Zoran B.

«А несколько миллионов своих граждан в России? Куда? На волю?» — недоумевает Nataly A.

«А почему только дипломатических, если идти, то до конца. Экономические взаимоотношения в труху», — призвал Gleb D.

«И [прекращение] всякой торговли, Америка прокормит. Только кого?» — поинтересовался Vovik1964.

«Только в путь! Россия устроит ему декоммунизацию. Надо было в 2014-м их признать (ЛДНР)», — пишет Николай В.

«Это разрыв дипотношений не с Украиной, а с… «Кварталом 95», — написал Вячеслав.

«В России работает очень много людей с Украины и очень много родственных связей! Он хочет жизнь людей сделать совсем невыносимой?! Это тот, которого выбирали ради скорейшего установления мира!» — отметила Татьяна М.

Владимир Зеленский в роли Наполеона Цитата из к/ф «Ржевский против Наполеона». Реж. Марюс Вайсберг. 2012. Россия, Украина

«А о народе Украины ты подумал?!» — задалась вопросом Надежда Н.

«Мне кажется, сейчас нужно о другом думать, как не потерять другие территории, а то с такой жизнью, которая сейчас на Украине, и остальные захотят выхода из страны», — прокомментировал новость Sheru K.

«Дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Ему олигархи не позволят это сделать. Они торгуют с Россией на полных парах. А война для бедных по полной программе», — подытожил Павел П.

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