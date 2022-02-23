Сиэтл, США, , 14:11 — REGNUM Хоккейный клуб «Нью-Йорк Айлендерс» уверено обыграл команду «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Нью-Йорк Айлендерс» Lisa Gansky

Игра прошла на льду «Климат Пледж-Арены» в Сиэтле и закончилась победой гостей со счетом 2:5.

В составе победителей шайбами отличились Брок Нельсон (9-я минута), оформивший в матче дубль Зак Паризе (18-я и 59-я, в пустые ворота), Кайл Палмьери (26-я) и Кейси Сизикас (31-я).

У «Сиэтла» голы забили чешский нападающий Янни Гурд (32-я) и Райли Шихан (42-я).

Российский голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин смог отразить 22 из 24 бросков по своим воротам.

Отметим, в следующем матче «Айлендерс» 25 февраля на выезде сыграет с клубом «Сан-Хосе Шаркс», а «Сиэтл» в этот же день дома встретится с командой «Бостон Брюинз».