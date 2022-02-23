Москва, , 14:06 — REGNUM Ситуацию на финансовых рынках в связи с введением Вашингтоном ограничений на операции с российскими государственными ценными бумагами продолжит отслеживать Министерство финансов РФ. Об этом 23 февраля сообщает пресс-центр Минфина.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«В связи с введением 22 февраля 2022 года ограничительных мер США на операции с государственными ценными бумагами Российской Федерации Минфин России внимательно отслеживает ситуацию на финансовых рынках», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для укрепления стабильности на российском долговом рынке в течение ближайших недель решения о необходимости проведения аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) будут приниматься с учетом рыночной конъюнктуры.

При этом отмечается, что возобновление размещения ОФЗ по мере снижения волатильности финансовых рынков может сопровождаться увеличением доли инструментов с более низким уровнем процентного риска с учетом структуры рыночного спроса.

«Минфин России совместно с Банком России продолжат внимательно отслеживать ситуацию на финансовых рынках и при необходимости будут принимать дополнительные меры в целях укрепления финансовой стабильности», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля американский президент Джо Байден заявил, что США намерены ввести санкции в отношении суверенного долга России.