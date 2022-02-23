Вашингтон, , 14:05 — REGNUM В 2023 году компания Activision Blizzard не будет выпускать новую видеоигру серии Call of Duty. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники в отрасли.

Компьютерная игра Call of Duty Modern Warfare

По данным издания, решение о переносе вызвано низкими продажами предыдущей игры франшизы. Таким образом, в 2023 году франшиза Call of Duty не получит новой игры впервые за два десятилетия.

Перенос даты выхода игры должен помочь работающей над проектом студии Treyarch повысить её качество. Отмечается, что это решение не связано с недавним соглашением о продаже Activision Blizzard американской корпорации Microsoft.

На 2022 год запланирован выход игры Call of Duty: Modern Warfare 2. Также разработчики планируют выпустить новую «королевскую битву» Call of Duty: Warzone 2.

Первая игра серии Call of Duty в жанре шутера от первого лица вышла в 2003 году. Эта серия игр включена в Книгу рекордов Гиннеса как самая продаваемая серия шутеров в мире — к 2021 году общие продажи копий игр этой серии превысили 400 млн копий.

Читайте ранее в этом сюжете: Activision официально анонсировала COD: Modern Warfare II и Warzone 2