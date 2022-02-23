Ростов-на-Дону, 23 февраля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В Ростовской области активисты «Молодой Гвардии Единой России» оборудовали детские игровые комнаты в трех пунктах временного размещения беженцев, созданных на базе детских лагерей «Котлостроитель», «Красный десант» и «Звезда». В них проживает порядка 1500 человек, в том числе, 600 детей, сообщил журналистам председатель «Молодой Гвардии» Антон Демидов.

Екатерина Евгеньева Игровая комната

«Работая в пунктах временного размещения беженцев, мы видим огромное количество детей. Всем им необходим отдых и развлечения, поэтому мы приняли решение оборудовать в ПВР детские игровые комнаты. Предварительно наши активисты провели генеральную уборку помещений, а также закупили и разместили в комнатах все необходимое для детского досуга. Сейчас комнаты уже открылись в трех пунктах временного размещения, в ближайшее время оборудуем детские пространства еще в трех ПВР», — рассказал Антон Демидов.

Так, в детских игровых комнатах появились телевизоры, игрушки, детские книги, флипчарты, фломастеры, наборы для рисования и пластилин. Кроме того, ежедневно порядка 15 активистов «Молодой Гвардии Единой России» будут работать с детьми в качестве аниматоров.

Напомним, в Ростовской области «Молодая Гвардия Единой России» на базе регионального отделения Организации открыла волонтерский штаб для оказания помощи беженцам из ЛНР и ДНР. Волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» работают добровольцами в шести пунктах временного размещения беженцев.