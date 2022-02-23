Порт-о-Пренс, , 23:12 — REGNUM Сотрудники крупнейшей государственной больницы столицы Гаити Порт-о-Пренс начали 22 февраля забастовку с требованиями о повышении заработной платы и улучшении условий труда. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гаити

Лидер профсоюза медицинских работников Эвелин Фремонт раскритиковала отсутствие в больницах страны необходимых материалов и оборудования для экстренных случаев, а также осудила неуважение органов здравоохранения к медицинским учреждениям.

«Когда больной приходит сюда, он приходит умирать, — подытожила Фремонт, — Мы возобновим работу только в том случае, если они выполнят наши требования».

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