Таллин, 23 февраля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Во втором по населению городе Эстонии Тарту 22 февраля был зафиксирован настоящий свадебный бум, сообщило гостелевидение страны ETV.

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Число пар, пожелавших зарегистрировать свои отношения в этот день, более чем вдвое превысило обычное ежедневное количество. Все объясняется красивой датой: 22.02.2022.

Зеркальная дата поспособствовала тому, что многие влюбленные решили скрепить свой союз именно в этот день. «Так подумали, что все двойки будут лучше, и решили вступить в брак в этот день. Последние годы были очень тяжелые. Хочется чего-то нового, более легкого! Пусть вообще все в мире пойдет по новому кругу», — сказали молодожены Ольга и Андрей.

По словам работников ЗАГСа, зеркальные даты всегда пользуются популярностью у влюбленных. Но именно сегодняшний день принес рекордные показатели — 20 регистраций за день.

Бум свадебных церемоний был зафиксирован и в других городах Эстонии.