Иерусалим, , 23:27 — REGNUM В Израиле осудили 22 февраля «планы» Ирана по обеспечению беспилотников, поставляемых в Венесуэлу, высокоточными боеприпасами, для усиления давления на Вашингтон. Об этом сообщает новостное агентство Infobae.

Венесуэла Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, министр обороны Израиля продемонстрировал израильским и американским лидерам фотографии иранских беспилотников Mohajer в Венесуэле.

Он также заявил, что данные беспилотники могут быть оснащены высокоточными иранскими снарядами, добавив, что «Иран представляет собой глобальную проблему, угрожая далеко не только Израилю».

Власти Ирана, в свою очередь, отрицают факт поставки беспилотников кому либо из своих союзников.

Читайте ранее в этом сюжете: Раиси: правительство будет развивать связи с латиноамериканскими странами