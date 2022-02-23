Курск, , 13:57 — REGNUM В Курской области за последние сутки были госпитализированы 153 пациента с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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23 февраля зарегистрировано 511 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией — на 15 меньше, чем за предыдущие сутки. Всего в регионе было выявлено 101 тыс. 230 заражённых коронавирусом.

Выписаны после выздоровления были 86 тыс. 146 пациентов, в том числе 249 — за последние сутки.

Всего скончались 2268 человек. Подтверждено четыре новых летальных случая за последние сутки.