Филадельфия, США, 23 февраля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» обыграл команду «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 23 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Www.nhl.com Владимир Тарасенко

Игра прошла на льду арены «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии и закончилась победой гостей со счетом 1:4.

В составе победителей голы на свой счет записали Брэйден Шенн (12-я минута), российские нападающие Владимир Тарасенко (49-я) и Иван Барбашев (60-я, в пустые ворота), а также Брэндон Саад (60-я, в пустые ворота).

Автором единственной забитой шайбы «Флайерз» стал шведский форвард Оскар Линдблом (49-я).

Также Барбашев записал на свой счет в матче одну результативную передачу. Российский форвард «блюзменов» Клим Костин, а также российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Сент-Луис» 26 февраля дома сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз», а «Филадельфия» в этот же день на выезде встретится с командой «Вашингтон Кэпиталз».