Липецк, , 13:52 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки были госпитализированы 175 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Пандемия коронавируса Иван Шилов © ИА REGNUM

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23 февраля выявлено 943 новых случая заражения коронавирусом — на 141 больше, чем сутками ранее. Всего было выявлено 122 тыс. 565 случаев заражения.

За весь период наблюдения 104 тыс. 740 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 1472 — за последние сутки.

За весь период скончались 3232 человека. Подтверждено девять новых летальных случаев за последние сутки.