Кито, , 08:38 — REGNUM Национальная ассамблея Эквадора уволила 22 февраля управляющего банками страны Рут Арреги, постановив, что чиновник пренебрегла своими обязанностями по контролю за банковской и финансовой системами, а также проигнорировала претензии и жалобы на предполагаемое злоупотребление в банковской сфере. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Флаг Эквадора

Арреги также обвиняется в неспособности обеспечить безопасность финансовой сфере. «Тысячи эквадорцев пострадали от ошибок банковской системы, не получив никаких ответов от управления банков. Кроме того, не было принято никаких мер по защите граждан от незаконного сбора денег», — подчеркнул один из обвинителей.

Еще одним последствием для Арреги станет запрет на занятие государственных должностей в течение последующих двух лет.

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