26 февраля 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили слова президента России о том, что он не говорил, что российские войска «прямо сейчас» войдут на территорию ДНР и ЛНР.

Елизавета Коробова, , 19:26 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что он не говорил, что российские войска войдут на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик «прямо сейчас», дальнейшее развитие событий будет зависеть от конкретной ситуации, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 23 февраля в социальной сети Facebook.

Вооруженные силы РФ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Не вводили, потому что надеемся, что предоставленное Украине время позволит ей образумиться. Всего-то и надо, что отвести войска от линии соприкосновения и установить границу с ДНР и ЛНР в пределах бывших Донецкой и Луганской украинских областей. А вот если Украина не образумится, то войска Российской Федерации окажутся в Донбассе внезапно, без предупреждения», — пишет Андрей П.

Многие пользователи пришли к выводу, что Украине выпал уникальный шанс осознать ошибочность принятых ранее решений и попытаться договориться с Луганской и Донецкой Народными Республиками по-хорошему.

«В данной ситуации Путин может говорить что угодно, потому что помощь со стороны России может оказываться в любой форме, в том числе и военной, но под прикрытием. Теперь это независимые республики, имеющие право делать всё, что им заблагорассудится», — указывает Александр П.

Некоторые комментаторы отмечают, что российские войска окажутся в Донбассе, когда республикам понадобится помощь и они сделают официальный запрос к России.

«Войска российские на территории ДНР и ЛНР будут тогда, когда местные власти официально попросят этого. Как в Сирии. Тогда обязательно российские военные помогут братскому народу в отстаивании своей независимости от украинских агрессоров», — поделился своим мнением Арсений А.

Военная полиция РФ в Сирии Kremlin.ru

Часть людей полагает, что ввод российских войск на территорию Донбасса становится для России мощным инструментом по продвижению своих интересов во внешнем мире.

«Да. Сейчас не введём войска. Может быть, завтра или послезавтра. Вы ждите, следите, оповещать никого не будем», — отмечает Варвара П.

«Опять России приходится держать весь мир в напряжении, ожидая выгодного размена. По-человечески они общаться не умеют. Приходится принуждать», — пишет Михаил О.

Ряд пользователей указывает на то, что Россия, ДНР и ЛНР уже сделали шаг в неизвестность, теперь руководства наших стран будут решать проблемы по мере их поступления.

«Ситуация уже создана. Дальше она сама будет диктовать свои условия. Потому не стоит дёргаться и совершать поспешные действия», — считает Геннадий Л.

Нашлись и те, кто уверены, что ДНР и ЛНР могут оказаться под угрозой уничтожения, если Россия не окажет республикам военную помощь. Поэтому то, когда будет осуществлён ввод российских войск, напрямую зависит от действий украинских властей.

«Я уверен, что Россия уже ввела в Донбасс свои войска. Сразу же, как только было признание независимости республик. Это необходимо, чтобы принудить Украину к миру. Без российских войск Украина попытается уничтожить республики. Признание независимости вызвало в них неистовую ненависть, и только армия России может оградить ДНР и ЛНР от крупномасштабных обстрелов и наступления противника», — написал Сергей Ф.

Напомним, 22 февраля президент России Владимир Путин заявил журналистам о том, что он не говорил, что российские войска войдут на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик «прямо сейчас», дальнейшее развитие событий будет зависеть от конкретной ситуации.