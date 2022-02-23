Вашингтон, 23 февраля, 2022, 13:37 — ИА Регнум. Победители в нескольких номинациях премии «Оскар» будут объявлены до начала прямой трансляции церемонии вручения кинонаграды. Об этом пишет журнал The Hollywood Reporter.

Prayitno Статуэтки «Оскар»

Организаторы премии в 2022 году решили сократить основную часть предстоящей церемонии вручения кинонаграды. Они пошли на этот шаг из-за падения интереса к мероприятию у зрителей.

Трансляция 93-й церемонии вручения премии «Оскар» в 2021 году получила самый низкий рейтинг зрительского интереса за всю историю кинонаграды. Это вызвало беспокойство у телевизионной сети ABC, владеющей права на трансляцию церемонии.

До начала трансляции 94-й церемонии вручения премии «Оскар» организаторы объявят победителей в нескольких второстепенных номинациях, включая награды за лучшие короткометражные фильмы, монтаж, звук, грим, музыку и работу художников-постановщиков. Позже победители в этих номинациях будут только упомянуты в ходе прямого эфира.

В Американской академии кинематографических искусств и наук, присуждающей премию «Оскар», рассчитывают, что это решение повысит интерес зрителей к церемонии. Широкую публику, прежде всего, интересуют победители в нескольких главных номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший актёр» и «Лучшая актриса».

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта 2022 года (в ночь на 28 марта по московскому времени). Ведущими церемонии станут Эми Шумер, Ванда Сайкс и Реджина Холл.